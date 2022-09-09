Kaza sebebi ile tüm metrobüs seferleri durduruldu!
İstanbul Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası sebebi ile tüm seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul Avcılar'da Şükrübey durağı yakınlarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza sebebi ile tüm metrobüs seferleri durduruldu.
Kazadan sonra olay yerine intikal eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Araçlardaki yolcular indirildi
Seyir halindeki metrobüslerden indirilen vatandaşlar metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.
Vatandaşların yürüdüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.