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Oruç Kaza oruçları ayrı günlerde tutulabilir mi?
Oruç

Kaza oruçları ayrı günlerde tutulabilir mi?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber İslam aleminde büyük heyecan yaşanırken oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, ibadetlerine ilişkin bazı konularda araştırma yapıyor. Oruç ibadetini bazı nedenlerden dolayı yerine getiremeyen Müslümanlar, bozulan veya tutamadığı oruçlarını kaza etmesi gerekir. Bunun üzerine kaza oruçlarının aralıksız tutulmasının şart olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, kaza oruçlarının aralıksız tutulması şart mıdır? Kaza oruçları ayrı günlerde tutulabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 15:31:00 - 2021-04-08 16:01:33
Kaza oruçları ayrı günlerde tutulabilir mi?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber İslam aleminde büyük heyecan yaşanırken oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, ibadetlerine ilişkin bazı konularda araştırma yapıyor. Oruç ibadetini bazı nedenlerden dolayı yerine getiremeyen Müslümanlar, bozulan veya tutamadığı oruçlarını kaza etmesi gerekir. Bunun üzerine kaza oruçlarının aralıksız tutulmasının şart olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, Kaza oruçlarının aralıksız tutulması şart mıdır? Kaza oruçları ayrı günlerde tutulabilir mi?

Kaza oruçlarının aralıksız tutulması şart mıdır?

Ramazan ayında tutulmayan oruçların ve başlanıp da bozulan oruçların ardından kaza orucu tutulması gerekmektedir. Kur’an-› Kerim’de, “içinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.” Buyurulur. (Bakara, 2/184). Kaza oruçlarının aralıksız tutulmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla kazaya kalan oruçlar, oruç tutulması mekruh olan günler dışında, peşi peşine veya ayrı günlerde tutulabilmektedir. Ancak bu oruçların, bir an önce tutulması daha uygun görülür.

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