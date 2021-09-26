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Yerel Kaza geçiren annesinin başında gözyaşlarını tutamadı
Yerel

Kaza geçiren annesinin başında gözyaşlarını tutamadı

Bursa'da motosiklet sürücüsü kız, yaşanan trafik kazasında yaralanan annesinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Yaralanan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 16:04:00 -
Kaza geçiren annesinin başında gözyaşlarını tutamadı

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. (19) yönetimindeki elektrikli bisiklet, F.K. (45) idaresindeki 16 ANC 251 plakalı hafif ticari araca Sinanbey Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletteki sürücünün annesi N.Ö. (39) yaralandı. Kazanın ardından elektrikli bisikletin sürücüsü G.Ö., yerde yatan yaralı annesinin başında uzun süre gözyaşı döktü.

Yaralı kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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