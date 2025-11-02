Kaza anında kimse beklemiyordu! O anlarda ortaya çıkan ibretlik görüntü şaşkınlığa neden oldu!
Denizli’de kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletliye, arkadan yaklaşık 100 kilometre hızla gelen başka bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet de metrelerce savruldu.
Görgü tanıkları kazanın aniden gerçekleştiğini ve sürücülerin çarpışma anında adeta savrularak yere düştüklerini söyledi.
Duran motosikletliye çarpan diğer motosikletlinin akıbeti bilinmiyor.