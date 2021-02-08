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Kadın - Aile Kaz eti nasıl pişirilir? Kaz eti kokar mı? Kaz eti pişirme yöntemleri
Kadın - Aile

Kaz eti nasıl pişirilir? Kaz eti kokar mı? Kaz eti pişirme yöntemleri

Kars’ta kış ayları en çok tüketilen lezzetlerden biri olan kaz eti, sağlık açısından da oldukça önemli bir ettir. İçerisinde bol miktarda vitamin barındıran kaz etinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği de bilinir. Peki kaz eti nasıl pişirilir? Kaz eti kokar mı? Kaz eti kokusu nasıl giderilir? Kaz eti pişirme yöntemleri nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-08 14:40:00 -
Kaz eti nasıl pişirilir? Kaz eti kokar mı? Kaz eti pişirme yöntemleri

Genel olarak kış aylarında tüketilen kaz etinin içerisinde A, B ve E vitaminleri bulunur. Sağlık olarak oldukça faydalı bir et olan kaz eti, bağışıklık sistemini güçlendirdiği de bilinir. Her ne kadar lezzetli bir et olsa da istenmeyen kokusu vardır. Bu yüzden bolca tuzlamak ve doğru yöntemlerle pişirerek kokusunu gidermek gerekiyor. Peki kaz eti nasıl pişirilir? Kaz eti kokusu nasıl giderilir? Kaz eti en iyi nasıl pişirilir?

Kaz eti pişirme yöntemleri

Kaz etinin pişirilmesi için çeşitli pişirme yöntemleri bulunuyor. Kaz eti pişirmeye geçmeden önce serin bir yere asarak 2 gün boyunca beklenmesi gerekiyor ya da tam 6 saat boyunca buzlukta dinlendirmelisiniz.

Kaz etini en iyi bir şekilde pişirmek için önceden iyice temizlenmesi gerekiyor. Sonrasında kağıt havlu yardımıyla kurutmalısınız.

Kaz etini fırında, düdüklü tencerede veya normal tencerede pişirebilirsiniz. Pişirmeden önce de bolca tuzlamanız tavsiye edilir. Tuzlu bir şekilde oda sıcaklığında bir saat bekletiniz. Daha sonra istediğiniz gibi pişirebilirsiniz.

Eğer tencerede pişiriyorsanız etin üstüne çıkacak kadar su ekleyiniz. Düdüklü tencerede pişiriyorsanız eti parçalara ayırarak daha iyi pişmesini sağlayabilirsiniz.

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