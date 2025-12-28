  • İSTANBUL
Gündem Belki avukat da sizin spottaki gibi cevap vermiştir! Liyakat iddiasındaki cumhuriyet kendi ayağına takıldı
Gündem

Belki avukat da sizin spottaki gibi cevap vermiştir! Liyakat iddiasındaki cumhuriyet kendi ayağına takıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Belki avukat da sizin spottaki gibi cevap vermiştir! Liyakat iddiasındaki cumhuriyet kendi ayağına takıldı

Cumhuriyet gazetesi haksızlığa uğradığını iddia ettiği hakim adayının haberini yaparken, spotta önce Hacımahmutoğlu sonra Hacımuratoğlu yazarak haberdeki ciddiyetsizliğini ortaya koydu. Haberin spotundaki “girmeyeciğini” kelimesindeki hatalı yazım da cumhuriyetin liyakat ve ehliyet ile ilgili haberindeki beceriksizliği ortaya koydu. Cumhuriyet’in haberi, “Kim bilir belki de mülakatta soru sorulmadığını iddia eden hakim adayı da, soyadı sorulduğunda bir Hacımahmutoğlu bir Hacımuratoğlu demiş ve bu sebeple elenmiştir.” yorumlarına sebep oldu.

Liyakat ve mülakat sistemi üzerinden sözde adalet vurgusu yapan Cumhuriyet gazetesi, haksızlığa uğradığını iddia ettiği bir hakim adayının haberini servis ederken eşine az rastlanır bir beceriksizliğe imza attı. Haberin spot kısmında mağdur olduğu iddia edilen kişinin soyadını bir cümlede "Hacımahmutoğlu", bir sonraki cümlede ise "Hacımuratoğlu" olarak yazan gazete, kendi haberindeki ciddiyetsizliği gözler önüne serdi.

 

Hatalar zinciri sadece soyadıyla da sınırlı kalmadı; spot metninde yer alan "girmeyeciğini" şeklindeki vahim yazım yanlışı, liyakat konulu bir haberde gazetenin kendi mesleki ehliyetinin sorgulanmasına neden oldu.

Mülakatta haksızlık yapıldığını savunan haberin bu denli özensiz hazırlanması, sosyal medyada "Acaba hakim adayı da mülakatta soyadını her seferinde farklı mı söyledi?" ve "Avukat da savunmasını bu spottaki gibi mi yaptı?" şeklinde ironik yorumlara yol açtı. Kendi içinde çelişen ve temel dil bilgisi kurallarını hiçe sayan bu haber, Cumhuriyet’in habercilik ilkelerini eline yüzüne bulaştırdığı bir fiyasko olarak kayıtlara geçti.

