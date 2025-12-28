Belki avukat da sizin spottaki gibi cevap vermiştir! Liyakat iddiasındaki cumhuriyet kendi ayağına takıldı

Liyakat ve mülakat sistemi üzerinden sözde adalet vurgusu yapan Cumhuriyet gazetesi, haksızlığa uğradığını iddia ettiği bir hakim adayının haberini servis ederken eşine az rastlanır bir beceriksizliğe imza attı. Haberin spot kısmında mağdur olduğu iddia edilen kişinin soyadını bir cümlede "Hacımahmutoğlu", bir sonraki cümlede ise "Hacımuratoğlu" olarak yazan gazete, kendi haberindeki ciddiyetsizliği gözler önüne serdi.

Hatalar zinciri sadece soyadıyla da sınırlı kalmadı; spot metninde yer alan "girmeyeciğini" şeklindeki vahim yazım yanlışı, liyakat konulu bir haberde gazetenin kendi mesleki ehliyetinin sorgulanmasına neden oldu.

Mülakatta haksızlık yapıldığını savunan haberin bu denli özensiz hazırlanması, sosyal medyada "Acaba hakim adayı da mülakatta soyadını her seferinde farklı mı söyledi?" ve "Avukat da savunmasını bu spottaki gibi mi yaptı?" şeklinde ironik yorumlara yol açtı. Kendi içinde çelişen ve temel dil bilgisi kurallarını hiçe sayan bu haber, Cumhuriyet’in habercilik ilkelerini eline yüzüne bulaştırdığı bir fiyasko olarak kayıtlara geçti.