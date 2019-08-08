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Kaz Dağları iki yüzlülüğü yapan ünlülere seslendi: Milyonluk evlerinizi yıkın, ağacı ben dikeceğim!

Gazeteci Melih Esat Açıl, Kaz Dağları ve benzeri bölgelerden ev satın alıp, sosyal medyada gündem olunca duyar kasan ünlülere sert tepki gösterdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:13
Kaz Dağları iki yüzlülüğü yapan ünlülere seslendi: Milyonluk evlerinizi yıkın, ağacı ben dikeceğim!

 yeniakit.com.tr Milat yazarı Melih Esat Açıl, YouTube kanalından paylaştığı videoda, Kaz Dağları’nda veya çeşitli ormanlık alanlarda inşa edilen projelerden villa satın alan ama gündem olunca Kaz Dağları duyarı kasan ünlü isimlere tepki gösterdi.

Şarkıcı Tarkan’ın Kaz Dağları açıklamasını hatırlatan Açıl, “İmza Tarkan Tevetoğlu. Pardon, imza 400 bin euro’ya Kaz Dağları’nda villası olan Tarkan Tevetoğlu.” ifadesini kullandı. “Tarkan beye buradan sesleniyorum” diyen Esat Açıl, “Madem bu kadar samimi, buyursun kendi villasını yıksın, o bölgeyi ağaçlandırsın. O zaman ben de helal olsun diyeceğim.” diye konuştu.

Cem Yılmaz’ın Bodrum’da Cennet Koyu’nda satın aldığı 4 milyon euro’luk villayı da hatırkatan Açıl, “Hassassan yık, ağaçlandırmayı ben yacağım. Sen yorulma” dedi.

İlgili video şu şekilde: 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:13
  1. Melih Esat Açıl
  2. Cem Yılmaz
  3. Tarkan
  4. Tarkan Kaz Dağları
  5. Kaz Dağları

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