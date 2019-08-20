Kayyımı duyunca tatili yarıda kesti! İmamoğlu, devleti tehdit etti İçişleri Bakanlığınca HDP'li 3 büyükşehir belediyesi için verilen kayyım kararını değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, devleti tehdit etti.

Daha önce "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremeyen İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerindeki kayyım görevlendirmelerine de tepki gösterdi. Bodrum'daki tatilini tamamladıktan sonra İstanbu'a dönüş yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de çökme tehlikesi bulunan bir binanın olduğu bölgede incelemede bulundu. Diyarbakır, Van ve Mardin'deki kayyım atamalarına tepki gösteren İmamoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilerin soruları cevapladı. İmamoğlu'na “Kayyım operasyonlarında gözler İstanbul’da mı?” sorusu yöneltildi. Ekrem İmamoğlu, "Kimin gözü çevrildi buraya" diye tepki göstererek, “Öyle İstanbul’a gözdağı falan. Herkes haddini bilecek. Biz işimizin başındayız, tam olduğumuz yerdeyiz” diye cevap verdi.

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