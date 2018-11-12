0553 313 94 23
impression

Kayyımdan sonra HDP bitti!

Akit'e açıklamalarda bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, kayyımlardan önce belediye gençlik merkezleri adı altında binaların HDP ve PKK’ya hizmet binası gibi kullanıldığını belirterek, "Kayyımlar geldikten sonra halk son iki yılda hizmetin tadına vardı" dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:37
Kayyımdan sonra HDP bitti!

R.Ekrem Şahan  Ankara

Hayatı Diyarbakır ve Güneydoğu’da geçen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, yerel seçim öncesi Akit’e flaş açıklamalarda bulundu. Eronat, kayyımlardan sonra bölge halkının hizmet almaya başladığını, dağa giden kaynağın halka hizmete dönüştüğünü söyledi.

Gençleri kandırdılar

Kayyımlardan önce belediye gençlik merkezleri adı altında binaların HDP ve PKK’ya hizmet binası gibi kullanıldığını belirten Eronat, şunları dile getirdi: “PKK ve HDP’li belediyeler kadın ve gençlik merkezleri üzerinden siyaset yapıyordu. İşsiz gençler üzerinde çok büyük umut olmuşlardı. ‘Dağa çıkacaksınız, yöneteceksiniz’ diye kandırdılar. Evde işsiz olan ve bunalan kadınlar çok çabuk inandı. Nikah ve müteahhitlik gibi belediye işlemleri için haraç topluyorlardı. Kayyımlar gelince dağa eleman gönderen, para toplayan belediyeler bir anda kurudu. Geçen seçimde HDP’nin oyu tamamen düştü.

Teröre bulaşmayan işinde

Kayyımların atanmasıyla belediyelerde çalışan personelin işlerine son verildi algısı oluşturulmaya çalışıldığına da işaret eden Oya Eronat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayyımlar geldikten sonra belediyelerde işçiler çıkarılmadı. İşine devam eden, teröre bulaşmamış veya azılı olmayanları işinde tuttu. HDP’li belediyelerin sosyal belediyecilikten anladığı dağa adam yetiştirmek oldu. Halk son iki yılda hizmetin tadına vardı. İstihdam ve turizm patladı."

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 12:37
  1. Ankara
  2. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat
  3. Güneydoğu
  4. Akit
  5. Kayyım
  6. HDP
  7. PKK
  8. Oya Eronat
  9. HDP’li belediyeler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Askerlik borçlanmasıyla emeklilik nasıl olur?
    1. Askerlik borçlanmasıyla emeklilik..
    2. İsrail görüntüleri yayınladı! İşte..
    3. Emniyet şeridine girenlere ceza yağdı
    4. ABD'nin skandal hamlesine yanıt..
    5. Servis minibüsü ile akaryakıt tankeri..
    6. Kayyımdan sonra HDP bitti!
    7. Devleti 2,5 milyon lira dolandırmışlar!
    8. Başkentte dev operasyon! Devleti 2..
    9. Atık kağıt toplayıcısını kurtarmak..
    10. Yaralı can, sürücüler tutanak derdinde
    11. Bal tenekelerinin içinden uyuşturucu..
    12. Kolonoskopi yaptırırken bağırsakları..
    13. Recai Kutan o yılları anlattı! 'Arapça..
    14. Pansuman için hastaneye gitti,..
    15. Cemal Kaşıkçı: Boğuluyorum! Poşeti..
    16. CHP’de birbirini yiyen yiyene...
    17. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!..
    18. Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti! Kadro..
    19. Kemalistler azıttı! "Kapatalım İmam..
    20. Yerli otomobilin ismi ne olmalı?
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Koca ülke bir tüccarla böyle Müslüman oldu
    Koca ülke bir tüccarla böyle Müslüman oldu