Kayyımdan sonra HDP bitti!

R.Ekrem Şahan Ankara

Hayatı Diyarbakır ve Güneydoğu’da geçen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, yerel seçim öncesi Akit’e flaş açıklamalarda bulundu. Eronat, kayyımlardan sonra bölge halkının hizmet almaya başladığını, dağa giden kaynağın halka hizmete dönüştüğünü söyledi.

Gençleri kandırdılar

Kayyımlardan önce belediye gençlik merkezleri adı altında binaların HDP ve PKK’ya hizmet binası gibi kullanıldığını belirten Eronat, şunları dile getirdi: “PKK ve HDP’li belediyeler kadın ve gençlik merkezleri üzerinden siyaset yapıyordu. İşsiz gençler üzerinde çok büyük umut olmuşlardı. ‘Dağa çıkacaksınız, yöneteceksiniz’ diye kandırdılar. Evde işsiz olan ve bunalan kadınlar çok çabuk inandı. Nikah ve müteahhitlik gibi belediye işlemleri için haraç topluyorlardı. Kayyımlar gelince dağa eleman gönderen, para toplayan belediyeler bir anda kurudu. Geçen seçimde HDP’nin oyu tamamen düştü.”

Teröre bulaşmayan işinde

Kayyımların atanmasıyla belediyelerde çalışan personelin işlerine son verildi algısı oluşturulmaya çalışıldığına da işaret eden Oya Eronat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayyımlar geldikten sonra belediyelerde işçiler çıkarılmadı. İşine devam eden, teröre bulaşmamış veya azılı olmayanları işinde tuttu. HDP’li belediyelerin sosyal belediyecilikten anladığı dağa adam yetiştirmek oldu. Halk son iki yılda hizmetin tadına vardı. İstihdam ve turizm patladı."