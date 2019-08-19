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Kayyım kararını değerlendiren Metiner: Kayyım atanmasının nedeni HDP'yi yöneten PKK'nın dağ kadrosudur

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Diyarbakır, Van ve Mardin’deki görevden almalara ilişkin “Yaşanan bu gelişmenin sorumlu HDP’yi yöneten PKK’nın dağ kadrosudur. PKK/HDP canibi bile bile bu sonuca kapı araladı.” değerlendirmesinde bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:54
Kayyım kararını değerlendiren Metiner: Kayyım atanmasının nedeni HDP'yi yöneten PKK'nın dağ kadrosudur

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “Böyle olacağı belliydi. HDP’nin gösterdiği isimler çok ciddi ve ağır iddialarla mahkemelerde yargılanan isimlerdi. Seçildikten sonra da geçmişten ders çıkartmak yerine daha beterini yapma yoluna gittiler. Bir tür rövanşist duygularla kentlerin üstüne üşüştüler.” şeklinde konuştu. 

“HDP’yi yöneten PKK’nın dağ kadrosudur”

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin yaşananlardan hiçbir zaman ders almadığına dikkat çeken Mehmet Metiner, şöyle konuştu: 

“Oysa HDP yeni isimlerle yeni bir başlangıç yapsaydı bugün böylesi bir süreç ortaya çıkmazdı. Bunun müsebbibi HDP’yi yöneten PKK’nın dağ kadrosudur. Onlar bu isimleri belirlediler. Seçilen o isimlerin neyi nasıl yapacaklarını da PKK karar verdi. PKK belediyeler marifetiyle hem yeni eleman  hem de ekonomik kaynak devşirme siyaseti izliyor. Yani gerilim ve çatışma siyaseti. Seçilen başkanların aleni bir biçimde bu PKK kararına uygun uygulamalar yapmaları haliyle böyle bir sonucu kaçınılmaz kıldı.”

“Darbeci de faşist de CHP’lilerin kendisidir”

Terör bağlantısı nedeniyle 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılması sonrası CHP’den gelen tepkileri de yorumlayan Mehmet Metiner, “CHP’nin ağzı bozuk grup başkanvekili partimizi darbecilikle ve faşistlikle suçluyor. CHP’nin PKK/HDP destekli İstanbul il başkanı da benzer saldırılarda bulunmuş. Hadlerini bilsinler. Darbeci de faşist de kendileridir. CHP zihniyeti bizatihi darbeci ve faşisttir. Son zamanlarda da terörsevici ve destekçisi oldular.” sözleriyle tepki gösterdi.  

“CHP’liler savunuyorsa bunun adına düpedüz ihanet denir”

CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Şimdi soruyorum onlara. O grup başkanvekilinin memleketi Manisa ve o il başkanının şehri İstanbul olduğu için bu iki şehrimiz üzerinden soruyorum: Manisa ve İstanbul’da DEAŞ’la iltisaklı, DEAŞ Propagandası yapan ve DEAŞ’e her türlü lojistiği sağlayan belediye başkanları olmuş olsaydı tepkileri ne olurdu? “Sandıkla gelene saygı duyarız” mı derlerdi yoksa “Hükümet nerede, niçin gereğini yapmıyor” mu deyip kıyamet mi kopartırlardı? Görünen o ki DEAŞ’i terörist PKK’yı terörist olarak görmeyen bir CHP zihniyetiyle karşı karşıya bulunuyoruz. O belediye başkanlarının HDP kılıflı PKK’lı olduklarını ve bizatihi dağdan gelen talimatlarla seçildiklerini ve seçildikten sonra da PKK talimatlarıyla her türlü lojistiği sağladıklarını bilmiyorlarsa siyaset yapmasınlar. Bildikleri halde onları savunuyorlarsa bunun adına düpedüz terör destekçiliği denir, ihanet denir. FETÖ’cülerin ‘darbeci ve faşist’ söylemine CHP’nin eşlik etmesi manidardır. FETÖ’cülerin duyduğu rahatsızlıkla CHP yönetiminin duyduğu rahatsızlığın aynı söylem ekseninde buluşuyor olması kimin kimlerle nasıl yoldaş olduklarını göstermesi bakımından ibretamizdir.”

“PKK/HDP canibi bile bile bu sonuca kapı araladı”

Yaşanan gelişmelerden PKK/HDP’nin sorumlu olduğunu söyleyen Mehmet Metiner, tepkisini şöyle sürdürdü:

“Keşke böyle olmasaydı. Lakin bu sonucun suçlusu olarak Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetimizin gösterilmesini bir çarpıtma ve haksızlık olarak görüyorum. PKK/HDP canibi bile bile bu sonuca kapı aralayan siyasetleriyle hem demokratik siyaseti zehirlediler hem de gerilime kapı araladılar.”

“Kamuya ait kaynaklar terör örgütlerine aktarılamaz”

AK Parti hükümetinin PKK/HDP’li belediyelere yönelik aldığı kararı doğru bulduğunu belirten Mehmet Metiner, “Demokratik hiç bir ülkede terör örgütlerinin emrindeki belediyeler olamaz. Kamuya ait kaynaklar terör örgütlerine aktarılamaz. Terör örgütlerine beşeri ve ekonomik lojistik sağlanamaz.” dedi. 

“Amerika ve Avrupa’da asla izin verilmez”

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Amerika’da da Avrupa’da da demokratik ülkelerin hiç birinde asla o ülkelerle savaş halinde olan herhangi bir terör örgütüyle iltisaklı belediyelerin olmasına izin verilemez. Bunun bir tek örneğini kimse gösteremez. Düşününüz Newyork Belediye Başkanı veya Paris Belediye Başkanı veya da Hamburg Belediye Başkanı DEAŞ ile iltisaklı. Belediyeyi de DEAŞ talimatları doğrultusunda yönetiyor. DEAŞ’e beşeri ve ekonomik lojistik destek sağlıyor. Yeri geldiğinde de DEAŞ propagandası yapıyor. Hangi ülke buna izin verir? Hiçbiri. İnanmayan denesin bir, görürüz o ülkelerin demokrasilerini. O ülkeler DEAŞ’la bir biçimde irtibatlı olduğunu tespit ettikleri bir partinin yasal olarak kurulmasına dahi izin vermezler. Diyelim ki gözden kaçtı izin verdiler. O parti yetkililerin DEAŞ propagandası yaptıklarını gördükleri andan itibaren hem o partinin kapısına kilit vururlar hem de o sözleri edenleri kodese tıkarlar. İşin gerçeği bu. O yüzden Türkiye’nin demokrasisine laf edenler önce aynaya baksınlar.”

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:54
  1. Van
  2. Mardin
  3. Manisa
  4. İstanbul
  5. Diyarbakır
  6. AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc10 dk önce
    yeni adı chpkk dır. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • hizipsavarhizipsavar12 dk önce
    chp ye anlat

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