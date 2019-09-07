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Kayyım kararından sonra soluğu Diyarbakır’da alan İmamoğlu, sonunda acılı annelere ses verdi

HDPKK oylarıyla seçilen ve kayyım kararlarının ardından soluğu PKK iltisaklı isimlerin yanında alan CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen annelerin feryadına 1 hafta sonra ses verebildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:11

HDP’nin yoğun çalışmaları ve doğudan İstanbul’a adam taşımaları sonucu HDP/PKK oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine gezmeye gitti. İzmir’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelen İmamoğlu, Diyarbakır’da HDP İl Binası’nın önünde çocukları için eylem yapan ailelerle ilgili, eylemlerin başlamasından ancak 1 hafta sonra konuşabildi. Hendek terörü sırasında, PKK’lılara destek veren ve, “Sur'a kayyım darbedir. Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur’a bizi almıyorlar, bir şey yapamamak bizi kahrediyor. HDP’nin yanındayım” diyen Tunç Soyer’le birlikte gazetecilerin karşısına çıkan İmamoğlu, acılı ailelerin yanında olduğunu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına katılmak üzere İzmir'e gitti. Açılış öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile halkın arasına karışan İmamoğlu, burada soruları cevapladı.

Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edildiği için görevden alınan 3 HDP'li başkanı ziyaret etmek için Diyarbakır'a giden İmamoğlu'nun, HDP il başkanlığı önünde eylem yapan anneler hakkında ne söyleyeceği merak ediliyordu.

1 hafta sonra destek verdi

Ekrem İmamoğlu, anneler eyleme başladıktan ancak 1 hafta sonra konuya dair açıklama yaptı.

İmamoğlu, “Evladının teröre teslim olduğunu görerek, orada büyük bir feryatla oğlunu, evladını tekrar isteyen annelerin ben yanındayım. Biz, bu ülke insanı terörün kıskacına girmesin diye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin birçok yerine moral vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

PKK iltisaklı isimlere destek

İBB Başkanı İmamoğlu da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kayyım atanan isimlere verdikleri destekle biliniyor. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’a giderek yerlerine kayyım atanan isimleri ziyaret etmişti. Soyer ise, hendek terörü sırasında PKK’lı isimlere destek vererek, “Sur'a kayyım darbedir. Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur’a bizi almıyorlar, bir şey yapamamak bizi kahrediyor. HDP’nin yanındayım” demişti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:11
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. HDP
  5. İBB
  6. PKK
  7. CHP
  8. kayyım

YORUM YAZ

  • ayşe gülayşe gül14 dk önce
    gelişi güzel baştan savma bir açıklama bu. yedik mi? hayırrr. orada iken gidip, yanlarına oturman lazımdı bay müdafa.

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