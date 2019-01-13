Kayyım belediyeleri kara teslim olmuyor

Kar yağışının etkili olduğu doğu ve güneydoğu illerinde terör örgütlerini destekleyen belediye yönetimleri sırasında insanlar cadde ve sokaklara çıkamazken, kayyımların atanmasıyla halk rahat bir nefes aldı. Tüm belediye imkanları seferber edilerek karlar temizleniyor. Okulları tatil edilen çocuklar park ve bahçelerde kar sevincini doya doya yaşıyorlar.

Kar düşmeden çalışmalar başlıyor

Kayyımların atanmasıyla şehir ve ilçelerin çehresi değişirken, alt yapı, yol, hastane, park bahçe ve eğitim alanlarında büyük yatırımlar yapıldı. Batı illerini aratmayan hizmetlerin götürüldüğü kayyım belediyelerinde en büyük sınavda bölgeye yağan yoğun kar yağışı sırasında verildi. Daha önceki yönetimlerde, kar yağışı nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkamazken, şu an yönetimde olan kayyımlar, daha karın yağmasıyla belediyenin tüm imkanlarını kullanarak, sadece ana arterler değil tüm cadde ve sokaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yürütmeye devam ediyorlar. Belediyeler sadece cadde ve sokaklarda değil, çocukların eğitimden geri kalmaması için okul bahçelerinde de kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen çocuklar temizlenen yollardan kendilerine en yakın park ve bahçelere güven ortamında giderek kardan adam yapıp, kartopu oynayarak kar sevinci yaşıyorlar.

Öncelik hasta ve yaşlılarda

Kayyım belediyeleri, ‘Halka hizmetin, Hak’ka hizmet’ ilkesi ile çalışırken, yaşlı ve hastaları unutmuyor. Soğuk ve kar nedeni ile hastaneye gitmekte zorlanan hasta ve yaşlılara evde tedavi hizmeti götüren belediyeler, gerekli hallerde de hasta ve yaşlıları evlerinden alarak hastaneye kadar taşıyorlar. Diğer yandan; kırsalda bulunan ilçe ve köy yollarının açılmasında da Karayolları ekiplerine destek veren kayyum yönetimi, bu yerleşim merkezlerinde yaşayanların yakacak, gıda, su gibi hizmetleri ulaştırmaya çalışıyor.