Kayyım belediyelerden insan ve doğaya hizmet

Göksel Çağlav/ANKARA

Gelirler, iş makineleri ve hizmet terör örgütlerine değil vatandaşa yönelik kullanılınca bölge halkının kalkınacağını vatandaşa gösteren kayyım belediyeler, hastaneden okula, asfalt yollardan temizliğe, sosyal tesislerden park ve bahçelere kadar birçok alanda yapılmayanı yaparak vatandaşın güvenini kazandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki devlet hastanelerinde çocuk sahibi olan anne ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içinde malzemelerin bulunduğu “Hoş Geldin Bebek” projesini hayata geçirerek 15.000 aileye yardımda bulundu. Mardin Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Merkezi'nde kıyafet yardımı hizmetine devam ederken, “Öğrencileri Sinema ile Buluşuyor” projesi kapsamında Ömerli ve Midyat ilçesinden gelen öğrencileri sinema ile buluşturarak çocukların gönlünü kazanıyor. Siirt Belediyesi ev kadınlarına meslek edindirmek ve sosyal dayanışmayı geliştirmek için amacı ile açtığı kurslara katılan kadınların el emeği ile yaptıkları ürünleri satmalarına yardımcı olarak aile bütçelerine katkı sağlamaları konusunda imkanlar oluşturuyor.

Çöp konteynırları belediyeler tarafından ilaçlanırken, çöp arıtma tesisleri ile doğanın güçlenmesine destek veriliyor. Geri dönüşüm kutularıyla halkın da bilinçlenmesini, doğanın yeniden canlanmasına imkan sağlıyor.