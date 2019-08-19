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Kayyım atanmasına Kaftancıoğlu ve Özel’den skandal açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan terör operasyonuna tepki göstererek, terörle bağlantısı olanların görevden alınması sonrası hükümeti darbe yapmakla suçladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:43
Kayyım atanmasına Kaftancıoğlu ve Özel’den skandal açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan terör operasyonuna tepki gösterdi. CHP'nin önemli isimleri Özgür Özel ve Kaftancıoğlu, terörle bağlantısı olanların görevden alınması sonrası hükümeti darbe yapmakla suçladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden alındı.

Atamalar yapıldı

Uzaklaştırmalarından ardından Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

CHP hükümeti darbecilikle suçladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir faşisttir!" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu ise, "Birileri ileri demokrasi demişti değil mi? Halk iradesine bir darbe daha: #Diyarbakır, #Mardin ve #Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine #kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:43
  1. İstanbul
  2. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
  3. Canan Kaftancıoğlu
  4. Diyarbakır
  5. Mardin
  6. Van
  7. Mehmet Emin Bilmez
  8. AKP
  9. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
  10. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
  11. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan
  12. kayyum
  13. operasyon
  14. PKK
  15. CHP

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