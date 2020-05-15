Kayyım atanan HDP'liler için CHP'li Barış Yarkadaş'tan akılalmaz yorum

yeniakit.com.tr İçişleri Bakanlığı, terörle iltisaklı belediyelere göz açtırmıyor. PKK’nın siyasi ayağı HDP tarafından yönetilen terör bağlantılı 4 belediyeye, bugün bakanlık tarafından kayyım atandı. Siirt Belediye Eşbaşkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Eş Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Kurtalan Belediye Eş Başkanı Baran Akgül ile Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş görevlerinden alındı; yerlerine kayyım atandı.

Atamalar kamuoyunda destek görürken, HDP sayesinde bazı büyükşehirleri kazanan CHP’liler her zamanki gibi devlete takoz olmaya kalkıştı.

HDP’ye kayyım atanmasına karşı çıkan isimlerden biri olan CHP’li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından tepki çeken bir mesaj paylaştı.

Kayyım kararlarını alıntılayan Yardakaş, “Birileri "darbe" mi demişti?” ifadesini kullandı.

CHP’liler, son haftalarda peş peşe yaptıkları darbe tehditleriyle gündeme geliyordu. Özellikle CHP’li Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti hükümetinin açıkça “darbe ile devrileceğini” ima etmişti.