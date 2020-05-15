  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülker’de satışlar arttı, kâr 400 milyonu aştı

İstanbul için korkutan uyarı İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı?

Benzin ve motorinde indirim

Virüs ile yapılan planlı mücadele birilerini rahatsız etti

Sokağa çıkma yasağı üzerine..
için kalan
Siyaset

Kayyım atanan HDP'liler için CHP'li Barış Yarkadaş'tan akılalmaz yorum

Terörle iltisaklı 4 HDP’li belediyeye kayyım atanmasına tepki gösteren CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP’lilerin darbe tehditlerine verilen tepkileri hatırlatarak, “Birileri darbe mi demişti?” ifadesini kullandı. Yarkadaş’ın kayyım kararlarını darbe olarak nitelemesi, CHP ile terör partisi arasındaki ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:05:00 - 2020-05-15 10:14:20
Kayyım atanan HDP'liler için CHP'li Barış Yarkadaş'tan akılalmaz yorum

 yeniakit.com.tr  İçişleri Bakanlığı, terörle iltisaklı belediyelere göz açtırmıyor. PKK’nın siyasi ayağı HDP tarafından yönetilen terör bağlantılı 4 belediyeye, bugün bakanlık tarafından kayyım atandı. Siirt Belediye Eşbaşkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Eş Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Kurtalan Belediye Eş Başkanı Baran Akgül ile Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş görevlerinden alındı; yerlerine kayyım atandı.

Atamalar kamuoyunda destek görürken, HDP sayesinde bazı büyükşehirleri kazanan CHP’liler her zamanki gibi devlete takoz olmaya kalkıştı.

HDP’ye kayyım atanmasına karşı çıkan isimlerden biri olan CHP’li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından tepki çeken bir mesaj paylaştı.

Kayyım kararlarını alıntılayan Yardakaş, “Birileri "darbe" mi demişti?” ifadesini kullandı.

CHP’liler, son haftalarda peş peşe yaptıkları darbe tehditleriyle gündeme geliyordu. Özellikle CHP’li Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti hükümetinin açıkça “darbe ile devrileceğini” ima etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

elazığlı

Evet bu bir darbedir. TÜRK MİLLETİNİN PKK İTLERİNE VURDUĞU DARBEDİR:
  • Yanıtla

hizipsavar

işte oy verdiğiniz vatan hainleri. hiç mi vicdanıız sızlamıyor onca şehit verdiğimiz bu vatan hainleri ile mustafa kemalin kurduğu partinin yan yana anılması hiç mi zorunuza gitmiyor. bu kadar mı açsınız bu kadar doymazsınız. ne yerseniz yiyin bilin ki bir gün çıkaracaksınız. sonra çıkardığınıza bakın.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı