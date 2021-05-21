Kayyım ataması gündemde! CHP'li Adalar Belediyesinde büyük kriz

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin sorumluluğundaki atların kaybolması ve 225 atın bakımsızlıktan ölmesiyle gündeme gelen Adalar Belediyesi çeşitli bankalardan alınan 6 milyon TL’den fazla borcun hesabını 2020 yılı kesin hesabını veremedi.

Kesin Hesaba 3 CHP’li, 3 AK Partili, 1 DSP’li meclis üyesi ret verdi. Belediye Başkanıyla birlikte 12 meclis üyesinin bulunduğu Adalar’da 7 ret ile belediye yönetimi düşme aşmasına geldi. Son karar İçişleri Bakanlığı’nda…

Adalar Belediye Meclisi 21 Mayıs Cuma günü 2020 yılı Kesin Hesabı görüşmek üzere toplandı. Meclis toplantısında CHP'li meclis üyesi Mehmet Dündar Tıraş tarafından 17 Mayıs'ta başkanlık makamına Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ve Basın Yayın Müdürlüğü'nün kapatılmasına ilişkin teklif önergesinin teamüller yok sayılarak gündeme alınmaması nedeniyle tartışma yaşandı. Yapılan gündem görüşmelerinde Adalar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve 3906 sayılı yazıları ile "2020 Yılı Kesin Hesap" hakkındaki teklifi ele alındı. CHP grubu tarafından, hazırlanan 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabında Adalar Belediyesi'nin gerçekleşen Gelir-Gider tablosunda 5 milyon 400 bin TL olmasına rağmen 2020 yılı giderlerinin 11 milyon 185 bin TL'lik kısmının ödenmediği ayrıca SGK vergi ödemelerinin de yapılmadığı belirtildi. CHP'li belediye yönetimi tarafından çeşitli bankalardan alınan borçların nereye harcandığının kesin hesapta belirtilmediği ve yaklaşık 6 milyon TL'nin ne amaçla kullanıldığının yönetim tarafından açıklanamadı. Karşılıklı konuşmalardan sonra onaya sunulan 2020 Mali yılı kesin hesap teklifine CHP'li Meclis Üyeleri Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil ve Fatma bucak, DSP'li meclis üyesi Muzaffer Yıldırım ve AK Partili Meclis Üyeleri Kemal Türkyılmaz, İsmail Hakkı Durmuş, Nesrin Deriş ret oyu kullandı. Belediye Başkanı Erdem Gül ile birlikte toplam 12 meclis üyesi olan Adalar Belediyesi 5 kabul oya karşı 7 ret oy ile düşme aşamasına geldi.

Kesin Hesap teklifinde harcanan paraların gelir ve gider bütçesiyle uyuşmaması, harcanan ve bankalardan alınan 6 milyon TL'nin buharlaşması sonrasında salt çoğunlukla reddedilen Adalar Belediyesi 2020 Mali yılı Kesin Hesap teklif ile meclis feshedildi. Bu aşamadan sonra SAYIŞTAY devreye girerek belediyenin hesaplarını inceleyecek. SAYIŞTAY, ret oyunun gerekçeli mi, gerekçesiz mi? usulsüzlük var mı? tespitlerini yapacak. Bütçenin retti doğruysa, ret oyu salt çoğunluğu ile verildiği için İçişleri Bakanlığı'nın Adalar Belediyesi'ne Belediye Başkanı Erdem Gül'ü, görevi kötüye kullanmak ve usulsüzlük yapmak, kamu kaynaklarında zarara ve zimmete geçirmek gibi suçlardan görevden alarak yerine kayyım ataması gerekecek.

Oy çokluğu ile reddedildi­

Adalar Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı 2'nci Birleşim Toplantıları bugün saat 11.00'da tüm Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Geçen Meclis Karar Toplantı Tutanağının Okunmasının ardından Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1'inci birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Yılı Kesin Hesabı Komisyon Görüşü okundu. "Adalar Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 17.05.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29.04.2021 tarih ve 3906 sayılı yazıları ile 2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oybirliğine ile uygun görülmüştür" görüşü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile uygun görülen 2020 Yılı Kesin Hesabı oylamasında Erdem Gül (CHP), Engin Çelik (CHP), Haluk Salih Derman (CHP), Rıza Çiftçioğlu (CHP), Metin Önal (CHP) kabul oyu kullandı. Mehmet Dündar Tıraş (CHP), Nesrin Karanfil (CHP), Fatma Bucak (CHP), İsmail Hakkı Durmuş (AK Parti), Kemal Türkyılmaz (AK Parti), Nesrin Deriş (AK Parti ) ve Muzaffer YILDIRIM (DSP), red oyu kullandı. 5 kabul oyuna karşı 7 red oyu sonucu 2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı reddedildi.

Sabah'ın haberine göre; Adalar Belediyesi'nde Kesin Hesaba verilen ret oyu oybirliği ile alınmış olsaydı Belediye Başkanı direk düşecekti. Ancak 5 evet oyuna karşılık 7 ret oyuyla meclis üye tam sayımı salt çoğunluk kararıyla alındığı için ilk önce Sayıştay denetimine ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından belediye meclisinin düşmesiyle belediye başkanının yerine kayyım atanacak.