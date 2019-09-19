0553 313 94 23

Kayyım atamaları Avrupa Parlamentosunu zıplattı

Terörle bağlantısı bulunduğu ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle görevlerinden alınan belediye başkanlarının yerine kayyım atanması Avrupa Parlamentosu'nda büyük rahatsızlığa yol açtı. Parlamentoda kabul edilen kararla belediyelere yapılan kayyım atamaları kınandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:25
Kayyım atamaları Avrupa Parlamentosunu zıplattı

Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurul oturumunda, Türkiye’de görevden alınan ve yerlerine kayyım atanan belediye başkanlarının durumu ve insan hakları alanında yaşanan son gelişmeler tartışıldı.

Euronews’de yer alan habere göre bu tartışmanın ardından siyasi gruplar tarafından ortak hazırlanan ve genel kurulda tartışılarak kabul edilen kararda, cezaevindeki muhalif siyasetçilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Kararda, kayyum atamaları güçlü bir şekilde eleştirildi ve bunun demokrasiye zarar verdiği bildirildi.

Kaftancıoğlu seçim başarısı yüzünden cezalandırıldı

AP kararında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen mahkumiyet kınanırken, Kaftancıoğlu'na bu mahkumiyetin, CHP adayının İstanbul seçimlerini kazanmasındaki başarısı yüzünden "cezalandırılmak için ve siyasi nedenlerle" verildiği ifade edildi.

‘Türk yetkililerinin diğer belediye başkanlarının da görev alınması için tehditlerde bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu’ kaydedilen kararda, ‘bu tür tehdit ve gözdağı vermeye yönelik açıklamalara son verilmesi ‘çağrısı yapıldı.

AP'nin Türkiye'ye çağrıları

"Türkiye’de insan hakları, hukuk devletine saygı ilkesi ve temel hak ve özgürlükler konusunda kötüye giden durumdan endişe ediyoruz. Keyfi gözaltı kararları, adli ve idari tacizler, seyahat yasakları ile siyasetçi, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenlere yönelik baskıları kınıyoruz. Terörle mücadele gerekçesiyle muğlak suçlamalar yüzünden açılan soruşturmalar ve mahkumiyetlerden endişe duyuyoruz" denilen kararda, şunlar kaydedildi:

"AİHM'in Demirtaş kararına saygı gösterilmeli"

"Türkiye terörle mücadele yasasını, uluslararası insan hakları standartlarına uygun hale getirmeli. Bu yasalar, ifade özgürlüğü hakkını kullanan kişi ve medya kuruluşlarını cezalandırmak için kullanılmamalı. AİHM içtihatlarına uygun hareket edilmeli. AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına saygı gösterilmeli" şekilde ifadeler yer aldı.

AP genel kurul oturumundaki tartışmada söz alan parlamenterlerin hemen hemen tamamı, kayyım atamalarını sert bir şekilde eleştiren konuşmalar yaparken, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Türkiye’de çok sayıda siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcisinin cezaevinde olmasına tepki gösterdi.

Tartışmanın sonunda söz alan AB Komisyonu Temsilcisi Marianne Thyssen, “Kayyum atamalarının Türkiye’ye yerel demokrasiye zarar verdiğini” söyledi.

"AB gelişmeleri kaygıyla izliyor"

Thyssen, kayyım atamalarıyla seçmen iradesinin hiçe sayıldığını ifade etti ve AB’nin gelişmeleri kaygıyla izlediğini söyledi.

AB Temsilcisi Thyssen, "Türkiye’nin terörle mücadele hakkı meşru ve biz buna saygı gösteriyoruz, ancak terörle mücadele edilirken, temel insan haklarına ve hukuk devletine saygı ilkesi ihlal edilmemeli" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:25
  1. İstanbul
  2. Avrupa Parlamentosu
  3. Türkiye
  4. kayyım
  5. Canan Kaftancıoğlu
  6. CHP
  7. Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT Finlandiya modeli ile mi çıkartılacak? Nedir bu EYT Finlandiya modeli?
    1. EYT Finlandiya modeli ile mi..
    2. Reklam yapmak için 3 metrelik köpek..
    3. Fitch'ten Türkiye açıklaması: Son..
    4. Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler..
    5. Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen..
    6. Eylem hazırlığındaki DAEŞ'lilere..
    7. Kayyım atamaları Avrupa Parlamentosunu..
    8. Bağımsızlık Denetçilik Sınavı ne zaman?
    9. Bir haftadır kayıp olan Derya bulundu
    10. SSK girişim 1985 ne zaman emekli olurum?
    11. Prandelli, Eljif Elmas'ı öve öve..
    12. Bülent Korkmaz: VAR sistemindeki hakem..
    13. AK Partili belediye CHP'li vekilin..
    14. Sergen Yalçın: G.Saray'ı yenmek için..
    15. Kayserispor'dan "vefa" çağrısı
    16. Dün Başkan Erdoğan ile görüşen Şamil..
    17. 2019 Teknofest ne zaman sona erecek?
    18. Mansur Yavaş hakim karşısında hesap..
    19. Fenerbahçe'de Moses ve Isla sevinci!
    20. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den..
    21. Bölüm başı 270 bin isteyen Kıvanç..
    22. Meteoroloji'den 'kimyasal' yağmuruyla..
    23. Adalet Bakanı Gül'den şehit arkadaşına..
    24. Evini soyan maskeli hırsızın kim..
    25. EYT çıkıyor müjdesi Erdoğan EYT..
    26. EYT çıkıyor mu?
    27. Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP..
    28. Japonya'nın en zengin insanı Yanai:..
    29. Çanakkale'de 102 göçmen yakalandı
    30. Küçükçekmece'de korkutan yangın
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!