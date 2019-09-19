Kayyım atamaları Avrupa Parlamentosunu zıplattı

Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurul oturumunda, Türkiye’de görevden alınan ve yerlerine kayyım atanan belediye başkanlarının durumu ve insan hakları alanında yaşanan son gelişmeler tartışıldı.

Euronews’de yer alan habere göre bu tartışmanın ardından siyasi gruplar tarafından ortak hazırlanan ve genel kurulda tartışılarak kabul edilen kararda, cezaevindeki muhalif siyasetçilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Kararda, kayyum atamaları güçlü bir şekilde eleştirildi ve bunun demokrasiye zarar verdiği bildirildi.

Kaftancıoğlu seçim başarısı yüzünden cezalandırıldı

AP kararında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen mahkumiyet kınanırken, Kaftancıoğlu'na bu mahkumiyetin, CHP adayının İstanbul seçimlerini kazanmasındaki başarısı yüzünden "cezalandırılmak için ve siyasi nedenlerle" verildiği ifade edildi.

‘Türk yetkililerinin diğer belediye başkanlarının da görev alınması için tehditlerde bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu’ kaydedilen kararda, ‘bu tür tehdit ve gözdağı vermeye yönelik açıklamalara son verilmesi ‘çağrısı yapıldı.

AP'nin Türkiye'ye çağrıları

"Türkiye’de insan hakları, hukuk devletine saygı ilkesi ve temel hak ve özgürlükler konusunda kötüye giden durumdan endişe ediyoruz. Keyfi gözaltı kararları, adli ve idari tacizler, seyahat yasakları ile siyasetçi, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenlere yönelik baskıları kınıyoruz. Terörle mücadele gerekçesiyle muğlak suçlamalar yüzünden açılan soruşturmalar ve mahkumiyetlerden endişe duyuyoruz" denilen kararda, şunlar kaydedildi:

"AİHM'in Demirtaş kararına saygı gösterilmeli"

"Türkiye terörle mücadele yasasını, uluslararası insan hakları standartlarına uygun hale getirmeli. Bu yasalar, ifade özgürlüğü hakkını kullanan kişi ve medya kuruluşlarını cezalandırmak için kullanılmamalı. AİHM içtihatlarına uygun hareket edilmeli. AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına saygı gösterilmeli" şekilde ifadeler yer aldı.

AP genel kurul oturumundaki tartışmada söz alan parlamenterlerin hemen hemen tamamı, kayyım atamalarını sert bir şekilde eleştiren konuşmalar yaparken, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Türkiye’de çok sayıda siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcisinin cezaevinde olmasına tepki gösterdi.

Tartışmanın sonunda söz alan AB Komisyonu Temsilcisi Marianne Thyssen, “Kayyum atamalarının Türkiye’ye yerel demokrasiye zarar verdiğini” söyledi.

"AB gelişmeleri kaygıyla izliyor"

Thyssen, kayyım atamalarıyla seçmen iradesinin hiçe sayıldığını ifade etti ve AB’nin gelişmeleri kaygıyla izlediğini söyledi.

AB Temsilcisi Thyssen, "Türkiye’nin terörle mücadele hakkı meşru ve biz buna saygı gösteriyoruz, ancak terörle mücadele edilirken, temel insan haklarına ve hukuk devletine saygı ilkesi ihlal edilmemeli" dedi.