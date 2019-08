KAYÜ Rektörü Karamustafa’dan ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos zaferinin 97. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, 30 Ağustos zaferinin milletimizin şanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

30 Ağustos zaferinin bir milletin ulus olarak topyekûn verdiği bağımsızlık mücadelesinin en büyük sonucu olduğunu kaydeden Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;

"Bir millet ve bir ülke düşünün. Etrafı düşmanlar tarafından sarılmış. Toprakları pay edilmiş. Ordu, silah ve teçhizat bakımından yoksun bırakılmış. Düşmanla mücadele edecek bir tek imanı, bağımsız ve hür yaşam isteği ile başka ülkelerin boyunduruğunda yaşamaktansa ölmeyi tercih eden kahraman milleti. İşte küllerinden yeniden doğan bu büyük Millet, Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile varını yoğunu ortaya koymuş ve kendisinden sayı ve teçhizat bakımından çok çok güçlü düşman ordularını dize getirmesini bilmiştir. Kurtuluş Savaşında milletimiz büyük kahramanlık destanlarına imza atmıştır. Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu kutsal vatan topraklarının ne kadar değerli olduğunu tüm dünyaya duyurmuştur. O yüzden İstiklal Savaşı kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. 30 Ağustos zaferi ve kurtuluş mücadelemiz bize şunu göstermiştir ki! Milli birlik ve beraberlik ruhunu sürdürdüğümüz ve kalbimizdeki imanı güçlü tuttuğumuz müddetçe, Türk Milletinin bileğini kimse bükemeyecek ve kimse yenemez. Bizi zayıflatmaya ve güçsüz bırakmaya çalışan şer odakları şunu iyi bilmelidirler ki ülkemize karşı tarih boyunca oynadıkları her oyunda milletimizden aldıkları dersleri, bugün de misliyle kendilerine verecek güç ve azme sahibiz. Sahip olmaya da devam edeceğiz. Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır. Ay-yıldızlı bayrağımız dalgalandıkça, minarelerden ezan sesleri yükseldikçe, milletimiz var olacak ve her alanda ilerlemesini sürdürecektir. Millet olarak görevimiz de budur. Türkiye’miz, güzel ülkemiz, büyüme ve gelişme hedeflerini gerçekleştirecek ve dünyada mazlumun, aman dileyenin koruyucusu ve umudu olmaya devam edecektir. İçinde bulunduğumuz zafer ayında, Türk Milletinin düşmanlarına karşı kazandığı tüm zaferleri coşkuyla kutluyor, vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun.”