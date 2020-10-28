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Kadın - Aile Kaytaz böreği tarifi | Kaytaz böreği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kaytaz böreği tarifi | Kaytaz böreği nasıl yapılır?

Kaytaz böreği nereye ait? Lezzetli ve yöresel bir börek tarifi arıyorsanız; kaytaz böreğini mutlaka denemelisiniz. Peki, kaytaz böreği nasıl yapılır? | Kaytaz böreği gerekli malzemeler | Kaytaz böreği püf noktası.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:12:00 -
Kaytaz böreği tarifi | Kaytaz böreği nasıl yapılır?

Antakya’ya ait son derece lezzetli bir börek olan kaytazı evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Yeter ki doğru bir tarife sahip olun. İşte, ailenizin damaklarını şenlendirecek kaytaz böreğinin tarifi.

Kaytaz böreği tarifi

İç harç için:

  • 300 gram kuzu dana karışık kıyma
  • 3 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Karabiber

Hamuru için:

  • 1 çay bardağı ılık süt
  • Yarım paket yaş maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 3 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ

Kaytaz böreği nasıl yapılır?

Ilık sütün içerisine maya ve şekeri ekleyip karıştırın.

Bir kabın içerisine 2 su bardağı unu alın. Unun ortasını açın.

Açtığınız kısma sütlü karışımı dökün.

Ardından hamuru yoğurmaya başlayın. Bu aşamada tuz da ekleyin.

Hamurun ele yapışmaması gerekiyor. Şayet ele yapışan bir hamursa bir miktar daha un ekleyebilirsiniz.

Ardından hamurun üzerini örtün ve mayalanmaya bırakın.

Bir başka kabın içerisine yemeklik doğradığınız soğanı, salça, nar ekşisi ve baharatları alıp karıştırın.

Tereyağını erittin. Eriyen tereyağının içerisine sıvı yağı ilave edin.

Mayalanan hamuru 10 parçaya bölün.

Tezgahınıza erittiğiniz yağdan bir miktar dökün. Yağın üzerine bir parça hamur koyun. Hamurun üzerine de yağ gezdirin.

Hamuru ister elinizle isterseniz de merdaneyle açın.

Açtığınız hamuru gül böreği gibi rulo yapıp sarın.

Hamurun üzerine hafifçe bastırın. yaptığınız şeklin üzerine kıymalı harçtan koyun.

Hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Böreğinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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