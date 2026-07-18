Kayseri’ye dil öğrenmeye geldi, İslam’ı seçip "Hasan" oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’ye Türkçe dil eğitimi için gelen Çinli Tong Zuo, araştırma sürecinin ardından Müslüman olmaya karar verdi.
Develi Müftülüğünün sosyal medya hesabında yer alan habere göre, dil eğitimi için kente gelen Tong Zuo, Develi ilçesinde Hatice Pusatlıoğlu ile tanıştı.
İslamiyet'i seçmeye karar veren Tong Zuo için müftülükte, İlçe Müftüsü Mehmet Yürek başkanlığında ihtida merasimi düzenlendi.
Daha sonra Müftü Yürek ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Tong Zuo, "Hasan" ismini aldı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sabri Akpolat ve Develi Belediye Başkanı Adem Şengül'ün katıldığı programda, Hasan'a ihtida belgesi verildi.