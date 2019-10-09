Kayserispor'un yeni hocası belli oldu İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Ayrıntılar geliyor...

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