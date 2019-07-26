0553 313 94 23

Kayserispor’un ’Çalışmaya Devam’ videosu binlerce kez izlendi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un sosyal medya hesabından paylaştığı Avusturya kampındaki çalışmalarının videosu binlerce kez izlendi.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:42
Kayserispor’un ’Çalışmaya Devam’ videosu binlerce kez izlendi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un sosyal medya hesabından paylaştığı Avusturya kampındaki çalışmalarının videosu binlerce kez izlendi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Seefeld bölgesinde sürdürüyor. 16 Temmuz tarihinde Avusturya kampına başlayan sarı-kırmızılı takım Eibar ve Salzburg takımları ile hazırlık maçı oynadı. Yeni transferlerinde katıldığı kamp süresince çekilen görüntüler İstikbal Mobilya Kayserispor’un sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.


İstikbal Mobilya Kayserispor’un ’Çalışmaya Devam’ başlığı ile paylaştığı video 8 bin kişi tarafından izlendi ve beğenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'un Avusturya kampı
    1. Trabzonspor'un Avusturya kampı
    2. Dolar/TL, 5,6870 seviyelerinden işlem..
    3. Mersin Valisi Su Yerköprü Şelalesine..
    4. 1 milyon 650 bin gümrük kaçağı makaron..
    5. Teknosa espor heyecanına ortak oluyor
    6. Sersemlik hali ve baş dönmesine dikkat
    7. Çarşı ve mahalle bekçileriyle sokaklar..
    8. (Özel) Yarım asırlık kuş yuvaları..
    9. İsveç'in meşhur buz öoteli görenleri..
    10. CHP Lüleburgaz İlçe Yönetimi istifa..
    11. KDK’nın çağrısı üzerine TBMM’de Çocuk..
    12. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    13. Abdulkadir Parmak: "61 numaralı..
    14. MSB: "Başarıyla devam eden Pençe..
    15. İran balistik füze denemesi yaptı
    16. Briç şampiyonası sona erdi
    17. İDDEF’ten ‘bayrama hazırız’ mesajı
    18. Lüleburgaz’da 250 noktaya "Önce yaya"
    19. Lüleburgaz Halk Eğitimi’nde 997 kurs..
    20. Acıgöl’de camiler arası futbol..
    21. Başkan Rasim Arı, AK Parti Genel..
    22. KAYSO’da AB ve Uluslararası Hibe..
    23. Bakan talimatı verdi: Hızlandırın!
    24. Borsa, güne yükselişle başladı
    25. Yeniden Refah’tan Akit’e ziyaret!
    26. 3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek..
    27. Olba Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor
    28. Adana'da cinayet zanlısı iki kardeş..
    29. Akhisar Gölet’te açık hava sinema..
    30. Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı..
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor