Kayserispor'un adı değişiyor! Kayserispor'un yeni adı ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen görüşmeler, resmiyet kazanıyor. Süper Lig ekibi Kayserispor, sezon sonuna kadar isim sponsorluğu için Boydak Holding ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Kulübümüz Kayserispor ile Boydak Holding arasında mutabakat sağlandı. Pazartesi günü Kadir Has Tesislerindeki yeni hizmet binamız içerisinde bir Lansman düzenlenecek. Bu toplantıda Kayserispor ile Boydak Holding arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalayacağız" dedi.

Toplantıya TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın da katılacağının altını çizen Kayserispor Avukatı ve Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "İlk etapta anlaşma sezon sonuna kadar olacak. İmzalar atıldıktan sonra Kayserispor'un ismi İstikbal Mobilya Kayserispor olacak" açıklaması yaptı.

Kayserispor'dan açıklama

Kayserispor bir açıklama yayınlayarak İstikbal Mobilya ile Pazartesi günü törenle anlaşma imzalanacağını duyurdu. Açıklama şöyle:

"Kayserisporumuz ile İstikbal Mobilya arasında 14.01.2019 Pazartesi günü saat 14:00’da sponsorluk anlaşma töreni yapılacaktır.

TMSF Başkanı sayın Muhiddin Gülal ile Kulüp Başkanımız sayın Dr. Erol Bedir arasında imza altına alınacak olan bu anlaşmanın tanıtım toplantısına ilimiz protokolü ve tüm basın mensupları davetlidir."