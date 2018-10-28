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Kayserispor'dan Sivas'a geçit yok! 2-0

Süper Lig'de 10. hafta maçında Kayserispor sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi.

28 Ekim 2018 Pazar 15:52
Kayserispor'dan Sivas'a geçit yok! 2-0

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Ertuğrul Sağlam'ın takımı Kayserispor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has  Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 53. dakikada fileleri havalandıran Şamil Cinaz perdeyi açtı, 89'da chery penaltıdan skoru belirledi. Sivasspor'da Robinho 90+2'de kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 12 yaparken 5 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı ve bu sezon evindeki ikinci galibiyetini elde etti. Sivasspor ise 3 hafta sonra mağlubiyet alarak 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda  Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:52
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