Kayserispor'da yeni teknik direktör belli oldu

Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takıma çıkmasıyla yeniden Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş oldu.

Şenol Güneş'in yardımcılığından istifa eden ve ismi bazı Süper Lig takımlarıyla anılan Bektaş, Kayserispor ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Kulüp tarafı ve Bektaş kesin olarak anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Kayserispor'da son olarak Hırvat teknik adam Prosinecki görev yapıyordu.