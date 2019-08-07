Kayserispor'da transfer çalışmaları - Prensip anlaşmasına varılan Rienstra, Kayseri'ye geldi



KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra, Kayseri'ye geldi. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Heerenveen takımında hücuma dönük orta saha olarak görev yapan 29 yaşındaki Rienstra ile her konuda anlaşma sağlandı. Rienstra, sabah saatlerinde Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Serdar Maraşlı ile birlikte Kayseri'ye geldi. Hollandalı oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple bugün 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



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