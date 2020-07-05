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Spor

Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:50:52 -
Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor'da, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "4 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor, yarın saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

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