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Kayserispor’da ilk ayrılık

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlığı bulunan 26 yaşındaki Oğuzhan Berber’in sözleşmesi feshedildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:25
Kayserispor’da ilk ayrılık

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlığı bulunan 26 yaşındaki Oğuzhan Berber’in sözleşmesi feshedildi.


İstikbal Mobilya Kayserispor’da ilk ayrılık yaşandı. 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’dan kiralık olarak sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor’a gelen Oğuzhan Berber’in sözleşmesi feshedildi. Sezon başından bugüne kadar İstikbal Mobilya Kayserispor’da hiçbir resmi müsabakada görev almayan Oğuzhan Berber, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı. Teknik heyetin ve yönetimin kadroda düşünmediği Oğuzhan Berber’in sözleşmesi ligin bitimine 8 hafta kala feshedildi ve oyuncuyla yollar ayrıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:25
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