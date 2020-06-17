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Spor

Kayserispor’da hazırlıklar devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:58:59 -
Kayserispor’da hazırlıklar devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.


Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak alt sonralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, bu müsabaka için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde çalışan sarı-kırmızılı ekip, topla birlikte çalıştı.

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