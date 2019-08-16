0553 313 94 23

Kayserispor’da forma numaraları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da futbolcuların giyecekleri forma numaraları belli oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:42
Kayserispor’da forma numaraları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da futbolcuların giyecekleri forma numaraları belli oldu.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda başarı çıtasını yükseltmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserisppor’da hangi futbolcunun hangi sırt numaları formayı giyeceği belli oldu. Deniz Türüç’ün Fenerbahçe’ye transfer olmasından sonra Sarı-Kırmızılı takımda 10 numaralı formayı yeni transfer Pedro Hernique giyecek. Kayseri’nin plaka kodu olan 38 numaralı formayı ise Hollandalı futbolcu Ben Rienstra aldı.


İstikbal Mobilya Kayserispor’da yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları şu şekilde;


1- Hakan Arıkan


2- Ramazan Emirhan Civelek


5- Aymen Abdennour


6- Benoit Poulain


7- Bilal Başacıkoğlu


8- Hasan Hüseyin Acar


9- Umut Bulut


10- Pedro Hernique


11- Artem Kravets


13- Miguel Lopes


14- Emre Demir


15- Atila Turan


16- Doğan Alemdar


17- Nurettin Korkmaz


19- Ömer Uzun


20- Aksel Aktaş


21- Mehmet Eray Özbek


23- Sakıb Aytaç


24- Mert Kula


25- Alpay Çelebi


27- Brice Dja Djedje


30- Adem Doğan


32- Yasir Subaşı


33- Silviu Lung


38- Ben Rienstra


43- Bernard Mensah


61- Ziya Alkurt


66- Şamil Çinaz


95- İsmail Çipe

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendini bilmez Youtuber’a tepki yağdı!
    1. Kendini bilmez Youtuber’a tepki yağdı!
    2. Haziranda sanayi üretimi azaldı
    3. Türk Telekom’un yerli yapay zeka..
    4. 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
    5. Sanayi üretimi Haziran’da azaldı
    6. Vampire Facelift uygulamasıyla genç..
    7. Aksaray’da otomobil şarampole..
    8. Dışişleri Bakanlığı'ndan terör devleti..
    9. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    10. (Özel) Avcılar’da kaldırıma çıkan araç..
    11. BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin..
    12. Yerli yapay zekâ çözümleriyle fiberde..
    13. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2..
    14. Kraliçe inciri üreticinin yüzünü..
    15. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü..
    16. Aksaray’da minibüs ile kamyon..
    17. (Özel) ‘Asrın felaketi’nin izleri..
    18. Türk yönetmen Güney, ABD’de Hollywood..
    19. 5 şehre yeni Milli Eğitim Müdürü atandı
    20. Sudan'da aşırı yağmurlar yüzünden 46..
    21. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer..
    22. İHA'lar tespit etti! Efeler imha etti
    23. Başkan Geylani, içme suyu..
    24. Eş mezara, koca cezaevine
    25. Bayburt’ta kavurucu sıcaklar
    26. Denizli'de kaplumbağayı kurtarmak..
    27. Prag'ın hocasından Abdulkadir itirafı
    28. (Özel) Kirazlı köylüleri isyan etti:..
    29. Yaşlı şahıs otel odasında ölü bulundu
    30. Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda bir..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler