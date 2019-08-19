Kayserispor’da Alpay sakatlandı İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç futbolcusu Alpay Çelebi sakatlığından ötürü uzun bir forma giyemeyecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç futbolcusu Alpay Çelebi sakatlığından ötürü uzun bir forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan ligin ilk hafta maçında ilk 11’de sahaya çıkan ve maçın 5. dakikasında sakatlanan Alpay Çelebi’nin sağ çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Beşiktaş’tan kiralık olarak transfer edilen 20 yaşındaki stoper futbolcu, bu hafta bıçak altına yatacak. Alpay Çelebi’nin 6 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.