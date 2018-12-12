Kayserispor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları





KAYSERİ (AA) - Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü sahasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanda, Kasımpaşa karşısında forma giyen oyuncular ile yedek futbolcular ayrı çalıştı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



