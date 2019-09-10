0553 313 94 23

Kayserispor’da 6 eksik var

İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçına 6 eksik ile gidecek.

10 Eylül 2019 Salı 08:56
Kayserispor’da 6 eksik var

İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçına 6 eksik ile gidecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4.haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor’da kırmızı kart cezalısı olan Pedro Hernique, Umut Bulut, Aymen Abdennour ve sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi, Şamil Çinaz ve Artem Kravets forma giyemeyecek.


Ligde son oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören 3 önemli oyuncunun yanı sıra sakatlıkları devam eden 3 isim de hafta sonu takımdaki yerini alamayacak. 6 eksik ile Antalya’ya gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik heyet, yeni transferlere şans tanıyacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
    1. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    2. (Özel) Büfede şakalaşma sonucu çıkan..
    3. Okul servislerinde aranan 946 kişi..
    4. Uğur Böceği kurs kayıtları başlıyor
    5. Elazığ’da, ‘Önce Aile’ konferansı
    6. Döviz kurları
    7. Kırtasiyelerde yoğun mesai
    8. ETÜ’de dijital dönüşüm başladı
    9. Brent petrolün varili 63,03 dolar
    10. (Özel haber) Göçmenler Van’da..
    11. Okullar ne zaman ara tatile girerecek?..
    12. Yüzme milli takımlarına tanıtım..
    13. İçişleri Bakanlığının okul servis..
    14. YKS adayları için "ek yerleştirme"..
    15. FETÖ’nün ’mahrem asker abilerine’..
    16. PKK'ya ağır darbe! Öldürülen terörist..
    17. İstanbul polisinden okul çevrelerinde..
    18. Elektrik tellerine çarpan kuşlar..
    19. Analar görevini yapıyor, şimdi gözler..
    20. Van’da 1 terörist ikna sonucu teslim..
    21. Anadolu Selçuklu kenti Kalehisar’daki..
    22. Otobüs bileti alarak İstanbul’a gitmek..
    23. Arjantin’de Maradona çılgınlığı!
    24. FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
    25. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    26. Serbest piyasada döviz fiyatları
    27. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    28. Kuzey Kore, kısa menzilli füze denedi
    29. Söke’de çalınan minibüs bulundu
    30. 28 ilde büyük operasyon! Gözaltılar var
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu