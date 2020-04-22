  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kayserispor U17 takımı 38 puana ulaştı

Hes Kablo Kayserispor U17 takımı ligde oynadığı 25 maç sonunda 38 puana ulaştı.

2020-04-22 12:10:12 -
Kayserispor U17 takımı 38 puana ulaştı

Hes Kablo Kayserispor U17 takımı ligde oynadığı 25 maç sonunda 38 puana ulaştı.


Spor Toto Gelişim U17 Elit Akademi Ligi A Grubunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor’da bekleyiş devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin başlamasının bekleyen Sarı-Kırmızılı takımda futbolcular çalışmalarını evlerinde sürdürüyorlar.


Sarı-Kırmızılılar ligde oynadığı 25 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken Kayseri’nin plaka kodu olan 38 puana ulaşmış durumda. Topladığı 38 puanla 9.sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor U17 takımı kalan son 9 haftayı en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyor.


Öte yandan Sarı-Kırmızılı ekip 25 maçta rakip kaleleri 44 gol atarken kalesinde ise 44 gol gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı