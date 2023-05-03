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Spor Kayserispor U16 takımı yarı finale yükseldi
Spor

Kayserispor U16 takımı yarı finale yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-05-03 13:10:00 -
Kayserispor U16 takımı yarı finale yükseldi

Yukatel Kayserispor U16 takımı, Gelişim Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Yukatel Kayserispor U16 takımı, U16 Gelişim Ligi çeyrek finalinde İzmir ekibi Göztepe’yi 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Afyon’da oynanan karşılaşmada rakibi Göztepe karşısında iyi bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılılar Mustafa Tarık Obut’un golü ile sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak, adını yarı finale yazdırdı.

Son 4 takım arasına adını yazdıran Yukatel Kayserispor U16 takımı büyük bir başarıya imza attı. Sarı kırmızılıların yarı finalde rakibi Konyaspor oldu. Antalya’da düzenlenecek olan U16 Türkiye finalleri öncesi Yukatel Kayserispor camiası umutlu. Sarı kırmızılılar yarı finalde Konyaspor’u geçmesi halinde finalde Galatasaray-Beşiktaş galibi ile karşı karşıya gelecek.

Kayserispor U16 takımının çeyrek final ve son 16 turunda aldığı sonuçlar şu şekilde;

Çeyrek final - Kayserispor 1-0 Göztepe

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son 16 Turu - Kayserispor 2-1 Eyüpspor

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