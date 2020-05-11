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Spor

Kayserispor topbaşı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 20:51:35 -
Kayserispor topbaşı yaptı

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada uzun süre evlerinde bireysel olarak çalışan Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, bugün topbaşı yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular ayrı saatlerde çalıştı.

İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından ayak tenisi maçı oynandı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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