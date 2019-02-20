Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Rizeliler bana cephe aldı çünkü...

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 38 Kent TV programının konuğu oldu ve takımın yakaladığı çıkış hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

" Yalana tahammülüm yok''

38 puanı görelim dedim önce. 38'i görmeden rahatlamak yok. Ben oyuncularımın yanında kendimi ön plana çıkarmayı istemiyorum. Geçen maçta Kana Bıyık'ı gösterdim. Aslan payı onların çünkü. Burada güzel bir ekibimiz ve güzel bir çalışma ortamımız var. Herkes beni 2004/05'teki Hikmet Karaman zannediyor. Ben 6 ay önceki Hikmet Karaman'ı eleştiriyorum. Ben de kendimi geliştiriyorum. Yalana tahammülüm yok. Trabzonspor ve Bursaspor ile birlikte transfer yapamayan 3 takımız biz. Siz, biz yok. Hepimiz varız. Benim 3. gelişim Kayseri'ye.

Rizespor açıklaması!

"Rizeliler bana cephe aldı. Neden?

Rizespor camiası Trabzonspor'un büyüklüğünü kabul edecek dedim diye. Kardeşim ortada şampiyonluklar yaşamış, ciddi başarılar yakalamış büyük bir camia var. Bunu söylemeyelim mi?"