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Spor Kayserispor kupa mesaisine başladı
Spor

Kayserispor kupa mesaisine başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:59:30 -
Kayserispor kupa mesaisine başladı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 26 Kasım Perşembe günü sahasında Hekimoğlu Trabzon ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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