Kayserispor - Fenerbahçe maçında Ümit Özdağ'a protesto! 'Tuvalete saklanmak zorunda kaldı'
Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe-Kayserispor maçını izlemeye giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, protesto şoku yaşadı.
Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Maçı izlemeye gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise devre arasında protesto ile karşılaştı.
Özdağ bunun üzerine stadyumu terketmek zorunda kaldı.
O anlar kameralara yansıdı.
Görüntüleri paylaşan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise şu ifadeleri kullandı:
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"Ümit Özdağ Kayseri'de provokasyona gidince Kayserililer Özdağ'ı kovdu. Özdağ tuvalete saklanmak zorunda kaldı. Özdağ ne olur artık milleti tahrik etme..."