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Spor Kayserispor - Fenerbahçe maçı için flaş karar
Spor

Kayserispor - Fenerbahçe maçı için flaş karar

Süper Lig'de yarın oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarı maça alınmayacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 14:38:00 -
Kayserispor - Fenerbahçe maçı için flaş karar

Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçına misafir takım taraftarının alınması ile ilgili olarak Kayseri 2. Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını bozdu.

Karara göre, müsabakaya Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

Sarı-lacivertliler dün Kayseri 2. İdare Mahkemesi nezdinde 1 Mart 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtığını duyurmuştu.

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