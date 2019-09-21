Kayserispor Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Peki, Kayserispor Denizlispor maçı kaç kaç bitti.

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Peki, Kayserispor Denizlispor maçı kaç kaç bitti. Süper Lig'de 5. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kayserispor evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. İşte, Kayserispor Denizlispor maçının detayları... Kayserispor Denizlispor maçı kaç kaç bitti? MAC SONUCU: 1-1 Mücadeleye ev sahibi Kayserispor hızlı başladı. Dakikalar 13. gösterdiğinde Pedro Henrique Kayserispor'u öne geçiren golü kaydetti: 1-0 Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Murawski durumu 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca iki ekip sahadan 11'er puanla ayrıldı.

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