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Spor Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 19:36:26 -
Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenör Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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