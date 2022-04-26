Kayserispor 43 puana erişti
Kayserispor ligin 34. haftasını 43 puanla noktaladı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ligin 34. haftasını 43 puanla noktaladı. Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan sarı kırmızılılar, hanesine yazdırdığı 1 puan neticesinde 43 puana erişti. Kayserispor ligin 34. haftasını 14. sırada noktaladı. Kayserispor, ligin 35. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kadir Has Stadı'nda 1 Mayıs Pazar günü oynanacak maç saat 16:00'da başlayacak.