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Kayserispor 28 kişilik kadrosunu TFF’ye bildirdi

İstikbal Mobilya Kayserispor, 28 kişiden oluşan resmi takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:28
Kayserispor 28 kişilik kadrosunu TFF’ye bildirdi

İstikbal Mobilya Kayserispor, 28 kişiden oluşan resmi takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda mücadele vereceği takım kadrosunu belirledi. Transfer Tescil döneminin sona ermesinden sonra kulüplere verilen süre doldu ve sarı kırmızılı takım, 28 kişilik oyuncu kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’na bildirdi.


Buna göre Kayserispor takımının 28 kişilik kadrosu ve forma numaraları şu şekilde:


1 Hakan Arıkan


4 Emmanuel Adebayor


5 Aymen Abdennour


6 Benoit Jean Poulain


7 Bilal Başacıkoğlu


8 Hasan Hüseyin Acar


9 Umut Bulut


10 Pedro Henrique Medina


11 Artem Kravets


13 Miguel Lopes


15 Atila Turan


22 Levent Gülen


24 Mert Kula


27 Dja Djedje


29 Paul Georges Ntep


32 Yasir Subaşı


33 Silviu Lung


38 Ben Rienstra


43 Bernard Mensah


61 Ziya Alkurt


66 Şamil Çinaz


77 Andryan Oliveira Tavares


95 İsmail Çipe


Ahmet Zekeriya Kartal


Furkan Polat


Mustafa Buğra İlter


Ercan Çifci


Abdullah Gürbüz

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:28
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