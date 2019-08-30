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Kayseri’nin Voleybol 2 Ligi’ndeki temsilcilerinin grupları belli oldu

2019-2020 Voleybol Sezonu Kadınlar ve Erkekler 2’nci Liglerinin fikstürleri belli oldu.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:18
Kayseri’nin Voleybol 2 Ligi’ndeki temsilcilerinin grupları belli oldu

2019-2020 Voleybol Sezonu Kadınlar ve Erkekler 2’nci Liglerinin fikstürleri belli oldu.


Kura çekimine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve kulüp temsilcileri katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ burada yaptığı konuşmada, ’’Yeni sezonun şimdiden tüm kulüplerimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, sakatlıksız, güzel mücadelelere sahne olan bir sezon olmasını temenni ediyorum’’ dedi. Bu sezon Erkekler 2. Ligi’nde Kayseri’den iki takım yer alırken, Kadınlar 2.Ligi’nde ise bir takım mücadele edecek. Erkekler 2. Ligi’nde Kayseri’yi Melikgazi Belediyespor ile Develi Belediyespor temsil ederken iki ekipte 3. Grup’ta yer aldı. Bu grup’ta Melikgazi Belediyespor, Develi Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Konya Pema Koleji , Konya Gezlevi Spor, Aksaray Mesleki T.A.L., Nevşehir ÜrgüpSpor, Mersin Silifke İdman Yurdu ve Mersin Tarsus Gençlik takımları yer alıyor. Bu ligde maçlar 19-2 Ekim tarihlerinde başlayacak. Melikgazi Belediyespor ligin ilk maçını sahasında Konya Gezlevi Spor ile oynarken, Develi Belediyespor ise ilk haftayı BAY geçecek.


“OSB Atletikspor 6. Grup’ta”


Kadınlar 2. Voleybol Ligi’nde Kayseri’nin tek temsilcisi olan OSB Teknik Koleji Atletikspor ise yapılan kura çekimi sonrasında 6. Grup’ta yer aldı. Kayseri ekibinin yanı sıra bu grupta Adıyaman Sporder, Gaziantep Adamspor, Gaziantep Zeugma, Hatay Antakya Belediye, Hatay Voleybol, Hatay Özel Doğuş Okulları ve Kilis Belediyespor takımları bulunuyor. Bu ligde maçlar 2-3 Kasım tarihlerinde başlarken, OSB Teknik Koleji Atletikspor takımı ilk maçını kendi sahasında Gaziantep Zeugma ile oynayacak.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:18
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