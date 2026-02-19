  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avustralya’nın en büyük camisine tehdit: Ramazan öncesi soruşturma başladı Ömer Çelik: Ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracağız CHP’li İBB’de bir skandal daha: Oruç tutana mola yasağı Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti! Türk ve İspanyol askerleri "Steadfast Dart 2026" tatbikatında nefes kestiler Amfibi gövde gösterisi İngiltere'de Epstein skandalında tarihi operasyon: Kelepçe bu kez ahlaksız eski 'Prens'e takıldı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Adliyedeki zabit kâtibi fena enselendi Ortadoğu’da güç gösterisi: ABD’den rekor hava konuşlandırması Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok! '5 yıldızlı logoları derhal kaldırın' Mavi vatanda göz açtırmadık
Yerel Kayseri'de feci kaza! Otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü!
Yerel

Kayseri'de feci kaza! Otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayseri'de feci kaza! Otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen korkunç trafik kazası, çevre sakinlerine büyük panik yaşattı. Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde seyir halindeki 38 AR 656 plakalı otomobil ile Mercedes-Benz marka bir başka araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil cadde ortasında takla atarak ters döndü.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ters döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde, 38 AR 656 plakalı otomobil ile 38 ADL 942 plakalı Mercedes-Benz marka otomobil çarpıştı. Kazada 38 AR 656 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle ters dönerken 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan’da Turkcell’den dijital sürpriz!
Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan’da Turkcell’den dijital sürpriz!

Ekonomi

Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan’da Turkcell’den dijital sürpriz!

Başıboş köpek, korkunç bir kazaya neden oldu! Köpekperestlere bu görüntüleri izletin!
Başıboş köpek, korkunç bir kazaya neden oldu! Köpekperestlere bu görüntüleri izletin!

Gündem

Başıboş köpek, korkunç bir kazaya neden oldu! Köpekperestlere bu görüntüleri izletin!

Samsun'daki otobüs kazasında yaralı sayısı yükseldi!
Samsun'daki otobüs kazasında yaralı sayısı yükseldi!

Yerel

Samsun'daki otobüs kazasında yaralı sayısı yükseldi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23