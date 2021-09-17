Kayseri'nin kadınları mesleği ayakta tutuyor

Türkiye'de el halıcılığının merkezlerinden olan Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan kadınların dokuduğu halılar dünya pazarında ilgi görüyor. Ünü ülke sınırlarını aşan Kayseri'nin Bünyan halıları, ev kadınlarının geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Yaklaşık bir asırlık geleneği sürdüren ev kadınlarının evlerinde dokudukları halılar, hem iç pazarda hem de dünyanın birçok ülkesinde satılıyor.

Santimetre karesinde 25 düğüm bulunan, zarif desenleri, kaliteli ipliği ve birbirlerine uyum sağlayan desenleri ile göz dolduran Bünyan Halısı, ilçe kadınlarına gelir kapısı oluyor. Hem ilçede hem de kırsal mahallelerde neredeyse her evde bulunan halı tezgahlarında ayda bir halı üretiliyor.

Bünyan İlçesi'nin Güllüce Mahallesi'nde yaşayan Zühre Odabaşı, 7 yaşında oturduğu halı tezgahından 70 yaşında olmasına rağmen kalkmadığını söyledi. Halı tezgahında 3 kadının çalıştığını belirten Zühre Odabaşı; "Halı dokuması zahmetli ama zevkli bir iş. Bir halıyı üç kadın dokuyoruz. 20-30 günde bir halı dokunup bitiyor. Halı tüccarlarına biz bu halıları satıyoruz. Buradan aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Dokuduğumuz halılar hem iç pazarda hem de dış pazarda satılıyor. Özellikle turistler Bünyan halısına yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Mahalle kadınlarından İlknur Ejder ise, halı dokuyarak kazandığı parayla aile ekonomisine katkı sağladığını belirterek; "Benim 3 çocuğum var. Ayda halının büyüklüğüne göre para kazanıyoruz. Ben 30 yıldır halı dokumacılığı işi yapıyorum. Yaz, kış fark etmeden bu işi yapıyoruz. 3 kişi dokursak bir halıyı 25 günde bitiyoruz. Tek yastık olarak dokursam 15 günde kesimini yaparım. Kış zamanlarında küçük halı dokurken, yazları da büyük halı dokumacılığı yapıyoruz. Eşim inşaat işçisi, mecbur evimizin geçimini sağlamak için halı dokuyup eşime de destek oluyorum. Verilen modele göre halımızı dokuyup tüccara satıyoruz. Onlarda turistlere ve sipariş verenlere bu ürünleri gönderiyor" dedi.