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“Kayseri’nin değeri, dünyanın değeri olacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:49
“Kayseri’nin değeri, dünyanın değeri olacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin önemli değerlerinin daha fazla tanıtılması ve turizmden daha büyük pay alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri’nin değerlerini ziyaret ederek yapılması gerekenleri yerinde gören Başkan Büyükkılıç, Sultansazlığı, Yeşilhisar İçmeceleri ve Soğanlı’yı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin değerlerinin tüm dünyadaki insanların istifadesine sunulması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Sultansazlığı, İçmeceler ve Soğanlı’yı kapsayan incelemeleri akşam saatlerinde başladı ve gece yarısında sona erdi. Başkan Büyükkılıç, incelemelerine Sultansazlığı ile başladı. Başkan Büyükkılıç’a Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti. Sultansazlığı’na gelen vatandaşlarla görüştü.


TABİAT HARİKASI


301 kuş türü ile sadece ülkemizin değil dünyanın önemli sulak alanlarından birisi olan Sultansazlığı’nı ziyaretinde kuş müzesini gezen, ziyaretçilerle görüşen Başkan Büyükkılıç, ziyaretçiler arasında bulunan ve fotoğraf çektirmek için Sultansazlığı’na gelen gelin ve damatla da bir süre sohbet etti.


Sazlık alanı da gezerek bölgeyle ilgili bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç, kuş gözlem kulesine de çıkarak bir süre Sultansazlığı’nın eşsiz güzelliğini izledi.


“BURASI AYRI BİR DÜNYA”


Burada yaptığı açıklamada Sultansazlığı’na gelenlerin kendilerini ayrı bir dünyada hissettiğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Sultansazlığı’nın hak ettiği yere ulaşması ve tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi olarak gayret ediyoruz. Bu bölgemizin Sultansazlığı, Soğanlı ve balon turizmi ile daha etkin olmasını amaçlıyoruz. Sultansazlığı’na yılda 200 bin ziyaretçi geliyor. Bu rakam çok az. Burası milyonların gelmesini hak eden bir yer. Ziyaretçi sayısını artırmak için çalışacağız” dedi. Sultansazlığı’nın tüm güzelliklerinin yanında eşsiz bir Erciyes manzarasına da sahip olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayserililer başta olmak üzere tüm Türkiye’yi bu güzel doğa harikası, Allah vergisi yere davet ediyorum. Sultansazlığı’nı uluslararası boyuta taşıma yönünde de gayret göstereceğiz” diye konuştu.


ŞİFA KAYNAĞI İÇMECELER


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sultansazlığı’nın ardından Yeşilhisar İçmecelerine geçti. İçmecelerdeki ziyaretçilerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükkılıç, bir doktor olarak içmecelerin şifa kaynağı olduğunu vurguladı. İçmecelerin canlanması için de gerekli desteği vereceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bir doktor olarak içmeceleri öneriyorum. Bağırsak sistemiyle ilgili tüm rahatsızlıkları giderdiği gibi cilt reaksiyonlarına da çok iyi gelen içmecemizin şifalı suyundan tüm insanlığın istifade etmesini bekliyoruz. Burayı canlandırmak, insanların istifadesine sunmak suretiyle onların şifa bulmasını sağlamak için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.


KAPADOKYA’NIN GİRİŞ KAPISI SOĞANLI


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın akşam saatlerinde başladığı incelemelerinin son durağı gece yarısına doğru Soğanlı oldu. Başkan Büyükkılıç ve beraberindekileri Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cebeci karşıladı. Cebeci, Başkan Büyükkılıç’a dünyaca ünlü Soğanlı Bebeği hediye etti. Burada yaptığı açıklamada Soğanlı’nın Kapadokya’nın giriş kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Buranın canlanması için balon turizmi konusunda da gerekli gayreti gösteriyoruz. Bu bölgenin hak ettiği yere gelmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:49
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