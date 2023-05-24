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Teknoloji Kayserili öğrenciler KOCAFEST’te yarışacak
Teknoloji

Kayserili öğrenciler KOCAFEST’te yarışacak

Yeniakit Publisher
2023-05-24 09:44:00 -
Kayserili öğrenciler KOCAFEST’te yarışacak

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ikincisi düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali’nin (KOCAFEST) açılışı yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılımıyla Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, festivalde projelerini sergileyen öğrencilerin Togg ve İHA yapımında da görev alacaklarına inandığını ifade etti.

204 takım 3 gün boyunca 17 kategoride yarışacak

Toplam 204 takımın 17 kategoride yarışacağı, 3 gün sürecek KOCAFEST’te dereceye giren öğrencilere 25 Mayıs’ta ödül verilecek. Festivale katılan takımlar, çizgi izleme, tasarla-çalıştır, yumurta toplama, labirent çözme, tozkoparan robot, hackhaton, lego, mini sumo ve oyun tasarlama kategorilerinde yarışacak.

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