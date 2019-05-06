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Kayserili güreşçiler klasiklere devam ediyor

03-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılan U15 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular büyük başarı sergiledi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:02
Kayserili güreşçiler klasiklere devam ediyor

03-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılan U15 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular büyük başarı sergiledi.


Taha Akgül Spor Salonunda 330 güreşçinin 3 gün boyunca mücadele ettiği şampiyona oldukça çekişmeli geçti.


Şampiyonada ferdi olarak 68 kg’da yarışan Toygun Aktop birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, 41 kg’da Mustafa Kıslak, 41 kg’da Mulla Kağan Taşçı, 57 kg’da Şeref Demir, 62 kg’da Metin Kaplan bronz madalyanın sahibi oldu.


Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden takımlardan Talas Gençlik ve Spor Kulübü aldığı 90 puanla şampiyon olarak tamamladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, güreşçilerimizi ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:02
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